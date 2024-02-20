امرأة من خانقين تنتحر حرقاً ونجفي ينهي حياته برصاصة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بانتحار امرأة حرقا في قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة بعمر 30 سنة متزوجة انتحرت، مساء اليوم، بسكب النفط على جسدها وإضرام النار فيه داخل منزلها وسط قضاء خانقين".

وأضاف المصدر، أن"الأجهزة الأمنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته"، لافتا إلى أن"الضحية تعاني من مشاكل نفسية حسب ادعاء عائلتها وزوجها".

وأشار الى أنه "تم نقل الجثة الى الطبابة العدلي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادثة".

وفي النجف، افاد مصدر امني بالمحافظة، مساء اليوم الأربعاء، بأن رجلاً أقدم على الانتحار وسط مركز المدينة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "رجلاً في الأربعينيات من عمره أقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح ناري نوع (مسدس) حيث أطلق النار على رأس داخل منزله بقضاء الكوفة وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "دوافع الانتحار ما تزال غامضة لغاية الآن، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".