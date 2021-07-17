في بغداد وكربلاء .. انتحار امرأة وشاب وجرح شخص بمشاجرة مسلحة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بتسجيل حالة انتحار لامرأة بواسطة إلقاء نفسها من بناية سكنية وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن امرأة انتحرت باسلوب رمي نفسها من اعلى شقتها في الطابق الثالث ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد.

ووفقا للمصدر فإن المعلومات تشير إلى أن سبب الانتحار بسبب مشاكل عائلية مع زوجها.

وأشار المصدر إلى اصابة مدني بطلق ناري نتيجة مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام سلاح نوع مسدس ضمن حي طارق في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وتابع المصدر أن كربلاء سجلت حالة انتحار لشاب لليلة أمس يبلغ من العمر عشرين عاما شنقاً دون معرفة الأسباب في أحد أحياء المدينة.