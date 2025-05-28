امرأة تقتل طفلاً رضيعاً في ميسان وشرطة السليمانية تعتقل 3 صيادين

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة محافظة ميسان جنوبي العراق، يوم الأربعاء، عن واقعة صادمة لحادث قتل طفل رضيع إثر رميه داخل خزان ماء على يد امرأة عمه، فيما أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اعتقال ثلاثة متهمين وضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر غير المرخصة في قضاء دربندخان.

وعن حادث ميسان، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تلقيها بطاقة حادث تفيد باختطاف طفل رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر في إحدى مناطق قضاء قلعة صالح جنوب المحافظة.

وأضافت، وفور تلقيها بطاقة الحادث وجه قائد شرطة محافظة ميسان اللواء لفتة فاخر المحمداوي، فريق عمل من قسم مكافحة إجرام جنوب ميسان، وانتقل فريق العمل إلى منزل ذوي الطفل وتم العثور على الطفل داخل خزان الماء فوق سطح المنزل من قبل عم الطفل وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبعد مرور وقت قصير فارق الطفل الحياة.

وتابعت، أن فريق العمل تحفظ على والدة الطفل وامرأة عمه بعد استحصال الموافقات القضائية لإجراء التحقيق اللازم، وتبين من خلال التحقيقات ان امرأة عم الطفل هي من قامت بخطف الطفل والصعود به إلى سطح المنزل ورميه داخل خزان الماء.

وبينت القيادة؛ أن سبب ارتكاب الجريمة كان لظن الجانية أن ولدها قتل في وقت سابق على يد والدة الطفل المجني عليه، لذلك أقدمت على إخفاء الطفل في خزان الماء بنية قتله، وتم تدوين أقوالها بدائياً وقضائياً وإجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا لاعترافاتها.

وفي السياق الأمني أيضاً، ذكرت مديرية شرطة محافظة السليمانية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مفرزة من شرطة مكافحة الجريمة في دربندخان، نفذت عملية ميدانية داخل أحد أحياء المدينة، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وضبط عدد من الأسلحة والذخائر غير المرخصة بحوزتهم".

وأوضح البيان أن "العملية جرت بإشراف مباشر من قيادة شرطة المحافظة، ومشاركة فريق متخصص من قسم مكافحة الجريمة وشرطة دربندخان، وبالتعاون مع السلطات القضائية التي أشرفت على سير التحقيقات الأولية".

وأكدت الشرطة أن "التحقيقات مستمرة مع المتهمين تحت إشراف النيابة العامة وفرق التحقيق المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".