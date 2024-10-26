امرأة تطعن زوجها بالسكين وانتحار أخرى حرقاً في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإقدام امرأة على طعن زوجها بالسكين، في وقت أقدمت امرأة أخرى على الانتحار في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة طعنت زوجها بسلاح سكين بسبب خلافات عائلية فيما بينهم داخل دارهم ضمن منطقة الحرية، ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة فيما تم القبض على الزوجة".

وفي السياق، أشار المصدر الى "انتحار امرأة مواليد 1998 بأسلوب حرق نفسها مستخدمة مادة النفط داخل دارها ضمن منطقة الزعفرانية".

وبحسب ادعاء ذويها فانها تعاني من امراض نفسية، وفقاً للمصدر.