امريكا تمنح القوات العراقية 30 مدرعة لتأمين بغداد

شفق نيوز/ اعلنت السفارة الامريكية في بغداد يوم الاربعاء منح القوات المسلحة المتواجدة في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الانبار غربي العراق عشرات العجلات المدرعة.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنّ الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمنِ العراق وبغداد. وتحقيقاً لهذا الهدف، قدّمت الولايات المتحدة يوم الاثنين للجيش العراقي ثلاثين سيارة مُدرّعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية.

واضاف ان امريكا قدمّت المركبات المذكورة لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته".

واوضح البيان ان هذه المساهمة تأتي باعتبارها جُزء من خطةٍ أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي-العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد.

وقالت السفارة في بيانها ايضا "سنواصل العمل معاً لضمانِ مُستقبلٍ مُستقرٍ وآمنٍ للشعب العراقي".