الإيقاع بمتهم في ميسان أقدم على الاعتداء على مسنة وطفلة واختطاف أجنبية

شفق نيوز/ أعلن العميد مقداد ميري، الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، أن قيادة شرطة محافظة ميسان تمكنت من إلقاء القبض على متهم ارتكب سلسلة من الجرائم، من بينها اختطاف امرأة تبلغ من العمر نحو 73 عامًا، حيث قام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وسرقة هاتفها المحمول ومبلغ من المال.

وذكر ميري في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، أن خلال التحقيق مع المتهم اعترف بارتكاب جرائم أخرى، بما في ذلك اختطاف طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ومحاولة اغتصابها، إضافة إلى اختطاف امرأة أجنبية كانت في زيارة للعراق.

وجاءت عملية القبض على المتهم بعد الحصول على الموافقات القضائية اللازمة وتقديم شكوى حول حادثة اختطاف المرأة المسنة. وبعد تدقيق قاعدة البيانات، تبين أن المتهم مطلوب بموجب أحكام المادة 421 من قانون العقوبات بتهمة الخطف، كما لديه سجلات بجرائم سرقة متعددة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بحسب ميري.