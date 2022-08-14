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الإيقاع بعصابة لاغتصاب أطفال ومراهقين في ميسان

Category: أمـن

Date: 2022-08-14T20:28:19+0000
الإيقاع بعصابة لاغتصاب أطفال ومراهقين في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الأحد القبض على أفراد عصابة لارتكابهم جرائم الاغتصاب في مناطق متفرقة من مدينة العمارة.

وقالت المديرية في بيان "بعد وقوع حالة اغتصاب وتوفر معلومات دقيقة عن الحادثة، وجه قائد الشرطة بتشكيل فريق مختص من قسم مكافحة الاجرام وفوج ميسان التكتيكي وبإشراف مدير القسم، لمتابعة الجناة واتخاذ الاجراء اللازم بحقهم.

وأضافت ان فريق العمل تمكن من القبض على (8) متهمين بمناطق متفرقة من مركز المحافظة يشكلون عصابة اغتصاب بحق الأطفال والمراهقين بعد مطاردات وتبادل اطلاق نار معهم من قبل قوة مكافحة الاجرام ورجالات فوج ميسان التكتيكي، حيث اعترفوا أثناء التحقيق بارتكابهم جريمة الاغتصاب بحق شاب دون سن البلوغ.

واشارت المديرية في البيان "الى ان التحقيقات مازالت مستمرة معهم لمعرفة حالات الاغتصاب المرتكبة من قبلهم بحق الأطفال وغيرهم من المراهقين مبينة بان عدد العصابة يبلغ (10) افراد وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا .

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