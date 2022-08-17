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الإيقاع بعصابة "خطيرة" للسطو على محال الصيرفات في البصرة

Category: أمـن

Date: 2022-08-17T10:37:22+0000
الإيقاع بعصابة "خطيرة" للسطو على محال الصيرفات في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، عن تمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على عناصر ينتمون إلى تشكيل عصابي وصفته بالخطير يمتهن عمليات السطو المسلح على محال الصيرفة ومنافذ (الكي كارد) في محافظة البصرة.

وذكر بيان للخلية، أن عناصر من وكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على (4) عناصر ينتمون لهذه العصابة، وبعد مقاطعة المعلومات تبين أن ثلاثة منهم أشقاء، وذلك خلال عملية خاطفة أدت إلى القاء القبض عليهم جميعاً وفق المادة (442) من قانون العقوبات العراقي.

ومن خلال التحقيق مع المتهمين ومواجهتهم بالأدلة الثبوتية، اعترفوا بتنفيذهم عملية سطو مسلح على صيرفة في منطقة جبيلة سرقوا خلالها مبلغ (50) مليون دينار بعدما قيدوا صاحب الصيرفة، إضافة إلى عملية أخرى سرقوا خلال أحد منافذ (الكي كارد) في منطقة الخمسة ميل، وقد سرقوا على إثر هذه العملية مبلغ (112) مليون دينار وسلاح نوع مسدس مرخص يعود لصاحب المنفذ.

وأضاف البيان أنه بعد التعمق في التحقيق مع المتهمين ومطابقة اعترافاتهم مع المعلومات الاستخبارية التي توفرت لدى وكالة الاستخبارات، تبين أن هناك شريكاً خامساً لهم قتل أثناء تنفيذهم عملية سطو مسلح على منفذ (كي كارد) في شارع الجاهزة بقضاء الزبير، حيث اطلق صاحب المنفذ النار صوب المهاجمين، وهو ما تسبب بقتل العنصر الخامس متأثراً بإصابة تعرض لها في منطقة الرأس.

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