الإيقاع بسارق حقائق الكرادة ومطلوب المرور ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باعتقال شخصين إثر ممارسة أمنية خاصة لشرطة الرصافة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية خاصة قامت بملاحقة سائق دراجة بعد افادات عدة حول قيامه بسرقة حقائق نساء في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وأضاف أن القوة تمكنت من اعتقاله بعد مطاردة داخل الازقة وتسليمه إلى مكافحة اجرام الكرادة.

وعلى صعيد مواز، تمكنت دوريات نجدة مقر المديرية مع دوريات الفوج التكتيكي ضمن تقاطع قرطبة ببغداد من اعتقال موظف حكومي في مديرية المرور إثر مذكرة قبض صادرة بحقه.

وأضاف أنه تم تسليم المتهم استخبارات المرور، من دون الإفادة بتفاصيل أكثر.