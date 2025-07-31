"الإيدز" ينهي حياة امرأة في كركوك

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الخميس، بوفاة امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا، بعد دخولها إحدى المؤسسات الصحية وهي تعاني من وضع صحي حرج، جراء اصابتها بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تقرير دائرة الصحة أكد أن المرأة كانت مصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) إلى جانب تليّف متقدّم في الرئتين"، مشيرًا إلى أن "مضاعفات المرضين معًا تسببت بتدهور حالتها الصحية ووفاتها رغم محاولات إنقاذها".

وأوضح أن "الفرق الطبية تعاملت مع الحالة وفق الإجراءات الوقائية والصحية المعتمدة، دون تسجيل أي خطر عدوى أو خرق للبروتوكولات داخل المؤسسة الصحية".