الأيادي "الخفيفة" و"الدراجات" تثير الرعب في النجف

شفق نيوز/ في حالة لم يألفها المجتمع النجفي من قبل، تفشت عمليات سرقة الهواتف النقالة من جيوب المارة في مختلف أحياء وشوارع المحافظة، ما جعل من الأمر أشبه بـ"عصابة منظمة" تمتهن هذا النوع من السرقة.

وفيما وصفهم النجفيون بأصحاب "الأيادي الخفيفة"، رفضت قيادة شرطة المحافظة عد هذا الأمر "ظاهرة"، رغم تسجيل مئات الحالات.

مواطنون من أهالي النجف، أبلغوا وكالة شفق نيوز، أن حالات سرقة هواتفهم تفشت في ظاهرة غير مسبوقة في المحافظة، ودعوا الأجهزة الأمنية إلى "اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الحالة الخطيرة".

كما أفاد مصدر رفيع في النجف، بأن "سرقة الهواتف النقالة والحقائب النسائية تفشت في الآونة الأخيرة بشكل كبير ومخيف، خاصة بعد منتصف العام الماضي"، مشيرا إلى أن "هناك مئات الحالات سجلت في مراكز الشرطة بالمحافظة".

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الذين يقومون بهذه الأعمال يكون لديهم أهداف متعددة، ربما أنهم يتعاطون المخدرات ولا يملكون الأموال لشرائها، أو من أجل زيارة منازل وبيوت (الدعارة) التي انتشرت بشكل كبير في المحافظة خلال الفترة الأخيرة، أو انهم ضمن عصابات للجريمة المنظمة تجمع أكبر عدد من الهواتف النقالة لبيعها في أماكن أخرى خارج النجف".

ونوه المصدر، إلى أن "النجف تعرضت لتغيير ديموغرافي في السنوات الماضية، من خلال نزوح مئات العائلات من المحافظات الأخرى، وهو ما أثر بشكل كبير على تصرفات وطبائع المجتمع النجفي".

أما قيادة شرطة النجف، فقد رفضت اعتبار سرقة الهواتف النقالة في مدن المحافظة "ظاهرة"، رغم تسجيل مراكزها عدداً من حالات سرقة الهواتف النقالة والحقائب النسائية من قبل لصوص يستقلون دراجات نارية".

وقال مدير اعلام شرطة المحافظة، المقدم مقداد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عدد لا يتجاوز 10 أشخاص من أصحاب الأيادي الخفيفة"، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال إجراءات التحقيق معهم".