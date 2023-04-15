الأول منذ سنوات.. انفجار عبوة على دورية للشرطة في قلب ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة دورية للشرطة في بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "عبوة ناسفة انفجرت قرب دورية لشرطة النجدة في حي المعلمين غربي بعقوبة دون اي خسائر أو إصابات بشرية باستثناء اضرار مادية".

واضاف ان "قوة امنية حضرت إلى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن المنفذين".

ويعد هذا الاستهداف هو الحادث الأول من نوعه في بعقوبة منذ سنوات حيث لم تسجل اي حوادث او هجمات وسط استقرار أمني يسود المدينة.