الأولى منذ أشهر.. ديالى تسجل عملية خطف لشاب والقوات الأمنية تستنفر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأربعاء، باختطاف شاب من قبل مجهولين فيما استنفرت القوات الأمنية جهودها للوصول إلى الخاطفين، في حادثة من تشهدها المحافظة منذ عدة أشهر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين قاموا باختطاف شاب على الشارع الرئيسي لقضاء المقدادية مقابل الحي العسكري، دون معرفة الجهة الخاطفة".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة ملابساتها وباشرت بمراجعة كاميرات المراقبة للتوصل إلى الجناة".

يشار إلى أن آخر عملية خطف حدثت في محافظة ديالى حصل في 28 آب/ أغسطس 2024، بعد عدة سنوات من خلو المحافظة من تسجيل هكذا حوادث.