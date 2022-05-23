الأهالي وقوات الأمن يحاصرون منزلا يختبئ به عناصر داعش في جلولاء

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الاثنين، أن الأهالي وقوات الجيش يحاصرون منزلا يختبئ به عناصر داعش في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الأهالي وقوات الأمن وبعد هجوم مزدوج لداعش بالقناص والهاونات استهدف قرية الإصلاح شمالي جلولاء، حاصروا منزلا يختپي به عناصر التنظيم وان إطلاقات نارية من المنزل تمنع قوات الجيش والأهالي من الاقتراب صوب المنزل.

وأكد أن تعزيزات من الجيش وصلت إلى مكان الهجوم للسيطرة على الموقف والقضاء على إرهابيي داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم؛ أن "عناصر داعش هاجمت بأسلحة القناص وقذائف الهاونات قرية (الإصلاح) شمالي ناحية جلولاء ما تسبب بسقوط ضحيتين من المدنيين وإصابة اثنين آخرين بينهم جندي".

وتتعرض قرى شمالي جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية التي خلفها انسحاب البيشمركة من حدود كوردستان منذ عام 2017 وحتى الان.