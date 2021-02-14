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الأهالي والحشد يحبطون مخططا لتفجير ابراج الطاقة شمالي ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-02-14T07:13:21+0000
الأهالي والحشد يحبطون مخططا لتفجير ابراج الطاقة شمالي ديالى

شفق نيوز/ اعلن الحشد الشعبي في ديالى، اليوم الاحد احباط مخطط لتفجير ابراج الطاقة في اطراف ناحية العظيم شمالي ديالى.

وافاد مصدر امني ليلة امس السبت لوكالة شفق نيوز بأن قوات الأمن والأهالي أحبطوا محاولة تسلل لتنظيم داعش في اطراف ناحية العظيم شمالي ديالى نفذها عنصران من تنظيم داعش يستقلان دراجة نارية قادمين من مناطق صلاح الدين حاولا التسلل بين قريتي "ام الحوالي والبو ضعن".

وقال امر لواء نداء ديالى للحشد الشعبي زحام الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الفوج الرابع من اللواء وبمشاركة الاهالي شنوا حملة تفتيش وتمشيط لساعات متأخرة ليلة امس بحثا عن ارهابيين من داعش تسللا الى شمالي العظيم وكانا يرومان استهداف ابراج الطاقة الكهربائية في منطقة ا"الصفرة" بين قريتي "أم الحوالي والبو ضعن".

واكد ان "الحشد والأهالي استولوا على الدراجة النارية التي تقل عنصري داعش الى جانب مؤن ومستلزمات حربية ومواد متفجرة كانا يحملانها في الدراجة النارية".

واضاف الجبوري أن "قوات الحشد والأهالي عثروا على آثار دماء في مناطق المطاردة ما يرجح ان عناصر التنظيم تمكنوا من اخلاء الداعشي المصاب ولاذوا بالفرار".

وتتعرض ناحية العظيم60 كم شمال بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة من حدود صلاح الدين بسبب الفراغات الأمنية ونقص التعزيزات العسكرية.

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