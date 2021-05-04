الأنبار.. 3 مطلوبين أحدهم "إرهابي" في قبضة الاستخبارات العسكرية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين أحدهم "إرهابي" بمناطق متفرقة من محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على أحد الإرهابيين، بعد أن تم نصب كمين محكم له، وذلك عند سيطرة 30 مدخل قضاء الكرمة شرقي الانبار"

وأوضح البيان، بأن "العملية نفذت على ضوء معلومات استخبارية أكدت نية احد الارهابيين الدخول إلى الكرمة، وعلى إثر ذلك، تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وبتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة التابعة لقوات الجيش العراقي"

وأكد البيان، بأن "المتهم الذي تم القبض عليه، هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب"

وقالت المديرية في بيان منفصل، إنه "تم القبض على اثنين من مروجي المخدرات في سيطرة العكبة بقضاء الرمادي مركز المحافظة، وتم احالتهما إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"

وبينت المديرية، بأن "العملية بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة".