سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأنبار.. 3 مطلوبين أحدهم "إرهابي" في قبضة الاستخبارات العسكرية

Category: أمـن

Date: 2021-05-04T16:29:50+0000
الأنبار.. 3 مطلوبين أحدهم "إرهابي" في قبضة الاستخبارات العسكرية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين أحدهم "إرهابي" بمناطق متفرقة من محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على أحد الإرهابيين، بعد أن تم نصب كمين محكم له، وذلك عند سيطرة 30 مدخل قضاء الكرمة شرقي الانبار" 

وأوضح البيان، بأن "العملية نفذت على ضوء معلومات استخبارية أكدت نية احد الارهابيين الدخول إلى الكرمة، وعلى إثر ذلك، تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وبتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة التابعة لقوات الجيش العراقي" 

وأكد البيان، بأن "المتهم الذي تم القبض عليه، هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب" 

وقالت المديرية في بيان منفصل، إنه "تم القبض على اثنين من مروجي المخدرات في سيطرة العكبة بقضاء الرمادي مركز المحافظة، وتم احالتهما إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم" 

وبينت المديرية، بأن "العملية بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة".

related

استخبارات العراق تخترق وتفكك خلية ارهابية "خطيرة" غربي البلاد

Date: 2019-12-25 19:56:26
استخبارات العراق تخترق وتفكك خلية ارهابية "خطيرة" غربي البلاد

الاستخبارات تعتقل إرهابيين اثنين وتضبط عبوات وكدس متفجرات بمحافظتين عراقيتين

Date: 2021-01-08 19:37:31
الاستخبارات تعتقل إرهابيين اثنين وتضبط عبوات وكدس متفجرات بمحافظتين عراقيتين

الاستخبارات العراقية تطيح بقائد مجموعة قتلة جامعي الكمأ

Date: 2019-10-08 14:55:52
الاستخبارات العراقية تطيح بقائد مجموعة قتلة جامعي الكمأ

الاستخبارات العسكرية تضبط 32 عبوة وتفجرها موقعياً في الانبار

Date: 2021-01-02 17:51:28
الاستخبارات العسكرية تضبط 32 عبوة وتفجرها موقعياً في الانبار

الاستخبارات العسكرية تستولي على معدات تعود لـ"جيش دابق" وتكشف عن مقتل "ريكان جاسم"

Date: 2021-03-13 12:10:39
الاستخبارات العسكرية تستولي على معدات تعود لـ"جيش دابق" وتكشف عن مقتل "ريكان جاسم"

الأنبار.. خلافات "قادة الأمن" تنذر بخطر قد يستغلها داعش

Date: 2021-02-20 20:29:52
الأنبار.. خلافات "قادة الأمن" تنذر بخطر قد يستغلها داعش

داعشي قتل مسؤولا محليا في الانبار يسرد تفاصيل الحادثة امام القضاء

Date: 2020-04-28 12:16:24
داعشي قتل مسؤولا محليا في الانبار يسرد تفاصيل الحادثة امام القضاء

بعد اختطاف مهندس وقتله.. القوات العراقية تشن حملة "سريعة" على داعش

Date: 2020-11-07 09:57:04
بعد اختطاف مهندس وقتله.. القوات العراقية تشن حملة "سريعة" على داعش