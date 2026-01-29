الأنبار وكركوك.. مصرع سائق دراجة واعتقال متهم بقتل والده

شفق نيوز – الأنبار/كركوك

أودى حادث مروري، اليوم الخميس، بحياة سائق دراجة في محافظة الأنبار، في حين ألقت القوات الأمنية في محافظة كركوك القبض على متهم أقدم على قتل والده في ناحية ليلان.

ففي مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، لقي سائق دراجة نارية مخصصة لخدمة التوصيل مصرعه، إثر حادث مروري في حي الأندلس.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "الحادث وقع نتيجة اصطدام دراجة التوصيل بعجلة مدنية في أحد شوارع الحي، ما أسفر عن إصابة سائق الدراجة بجروح بليغة فارق على إثرها الحياة في الحال".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

أما في كركوك، فقد ألقت قوة أمنية القبض على متهم بجريمة قتل داخل إحدى مزارع ناحية ليلان.

وقالت قيادة شرطة كركوك في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم مكافحة إجرام كركوك، شعبة مكافحة إجرام ليلان، ألقت القبض على متهم أقدم على قتل والده داخل إحدى المزارع في ناحية ليلان جنوب شرقي المحافظة".

وأضاف البيان، أن "عملية القبض جاءت عقب تحرك سريع ومتابعة ميدانية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم خلال وقت قياسي، دون تسجيل أي خروقات أمنية"، مشيرةً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة بحقه تمهيداً لإحالته إلى القضاء".

من جانبه، قال قائد شرطة محافظة كركوك اللواء الحقوقي فتاح محمود ياسين الخفاجي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية تعاملت مع الحادث بمهنية عالية وسرعة استجابة، وتمكنت من إلقاء القبض على الجاني خلال فترة وجيزة".

وأكد الخفاجي أن "قيادة شرطة كركوك لن تتهاون مع أي جريمة تمس أمن المجتمع وسلامة المواطنين، وستواصل جهودها في ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة وفق القانون".