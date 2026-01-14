الأنبار .. وفاة طفلة إثر تعذيبها على يد أبيها بسبب زيارة أمِّها المطلقة

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة الطفلة ماريا محمد برع، المولودة عام 2018، متأثرة بتعرضها للتعذيب على يد والدها في قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادثة وقعت بسبب ذهاب الطفلة لزيارة والدتها المنفصلة في منزل أجدادها بمنطقة (البعلي الجاسم) في ناحية العطاء"، مشيرا إلى أن "حالتها الصحية تدهورت نتيجة التعنيف".

وأضاف أن "القوات الأمنية ألقت القبض على والد الطفلة، وفتحت تحقيقا رسميا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ويشهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعداً مقلقاً في حالات العنف الأسري، التي تستهدف النساء والأطفال وكبار السن على حد سواء.

وتشير التقارير المحلية إلى أن هذه الظاهرة تتفاقم في خفاء، خلف الأبواب المغلقة، ما يجعل رصدها والحد منها تحدياً كبيراً للسلطات والمجتمع المدني على حد سواء.