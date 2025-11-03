الأنبار وصلاح الدين.. مصرع طفل ومنتسب وإصابة آخرين بحادثي سير

شفق نيوز- الأنبار/ صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمصرع طفل بعد تعرضه للدهس في محافظة الأنبار، فيما لقي منتسب مصرعه وأصيب آخرون بحادث سير في صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلا لقي مصرعه إثر تعرضه للدهس أثناء خروجه من مدرسة ابن خلدون الابتدائية في مدينة الفلوجة بالأنبار".

وأضاف أن "الحادث وقع أثناء ازدحام الشوارع المحيطة بالمدرسة بخروج التلاميذ"، مبيناً أن "مركبة مسرعة صدمت الطفل أثناء عبوره الطريق".

وتابع أن "الطفل نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى العام في الفلوجة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته البليغة قبل وصوله إلى قسم الطوارئ".

يُذكر أن حوادث الدهس قرب المدارس تتكرر في عدد من مناطق الأنبار بسبب ضعف الإجراءات المرورية، وافتقار الطرق إلى وسائل الأمان المخصصة للمشاة، ولاسيما في أوقات خروج الطلبة.

وإلى صلاح الدين، أفاد مصدر أمني، أن "منتسباً في الجيش العراقي توفي، فيما أُصيب ضابط وثلاثة منتسبين آخرين بجروح متفاوتة، إثر انقلاب العجلة العسكرية التي كانوا يستقلونها أثناء توجههم من قاعدة سبايكر باتجاه إحدى النقاط الأمنية في أطراف سامراء".

وأضاف أن "مفارز شرطة مرور صلاح الدين وفرق الإسعاف الفوري هرعت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سامراء العام لتلقي العلاج، فيما نُقل جثمان المنتسب المتوفى إلى دائرة الطب العدلي".

وبحسب المصدر، فإن "السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على المركبة تُعد من الأسباب المرجحة لوقوع الحادث".