الأنبار وذي قار.. وفاة شاب حرقا وانتحار آخر شنقا

شفق نيوز- الأنبار / ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بوفاة شاب محترقاً داخل سيارته، داخل محطة للوقود في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي البلاد، في حين انتحر شاب شنقاً في محافظة ذي قار جنوباً.

قال مصدر أمني في محافظة الأنبار، لوكالة شفق نيوز، إن "شابا توفي حرقاً داخل مركبته، جرّاء اندلاع حريق في محطة ساسكو النموذجية لتعبئة الوقود بالفلوجة".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن احتراق مركبة كان بداخلها الشاب ما أدى إلى وفاته على الفور متأثراً بشدة النيران".

وتابع أن "القوات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته وأسبابه".

وفي محافظة ذي قار، أفاد مصدر أمني بانتحار شاب شنقاً شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب يبلغ من العمر 16 عاماً وأقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله بقضاء الشطرة".

وأشار المصدر إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الانتحار يعود لخلافات عائلية مع ذويه"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".