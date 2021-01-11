الأنبار وديالى.. الإطاحة بـ"إرهابيين" اثنين وتدمير سجن لداعش

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الاثنين، القاء القبض على اثنين من "الإرهابيين" في حي المختار بقضاء الفلوجة شرق محافظة الانبار غربي البلاد.

وقالت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية تمت وفق معلومات استخبارية مؤكدة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة التابعة لقوات الجيش العراقي".

وأضافت أن "الارهابيين اليذين تم القبض عليهما، مطلوبان للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأكد مصدر أمني في الاستخبارات العسكرية، لوكالة شفق نيوز، "تم القبض على الارهابيين بعد المعلومات التي أفاد بها الارهابيين الذين تم القبض عليهم مسبقا، وذلك أثناء التحقيق معهم، وهناك العديد من الأسماء التي أفاد بها الارهابيين أثناء التحقيق معهم، وتم التاكد من تورطهم بعمليات إرهابية، وسيتم القبض عليهم، وننظر الوقت المناسب للقبض عليهم".

وفي تطور منفصل، أفادت الاستخبارات العسكرية في بيان، بأنه "بعملية نوعية تعد مكملة لجهود البحث والتفتيش عن مخابىء واوكار داعش الارهابي، وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع لواء المشاة ٢٠ من مداهمة احد السجون التابعة لداعش باحد اوكارة قي سلسلة جبال الابتيرة شمال محافظة ديالى وتدميره بشكل كامل".