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الأنبار.. مقتل 3 من عناصر (داعش) في مطاردة مسلحة قرب وادي حوران

Category: أمـن

Date: 2022-05-27T16:46:40+0000
الأنبار.. مقتل 3 من عناصر (داعش) في مطاردة مسلحة قرب وادي حوران

شفق نيوز /أفاد مصدر في قوات الحشد العشائري بمحافظة الانبار، اليوم الجمعة، بأن ثلاثة من عناصر (داعش) قتلوا في مطاردة مسلحة مع قوات الحشد غرب الانبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مقاتلي أبناء مدينة حديثة، غرب الأنبار، وبقيادة القيادي بالحشد العشائري، مندول الجغيفي، تمكنت من ملاحقة عجلة بيضاء يستقلها ثلاثة عناصر من تنظيم (داعش)، قرب قرية المدهم القريبة من منطقة وادي حوران، غرب الانبار".

وأضاف المصدر أن "القوة لاحقت المركبة وتم فتح النار عليها بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة وقتل من فيها وعددهم ثلاثة عناصر وتدمير المركبة".

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