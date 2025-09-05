الأنبار.. مقتل وإصابة 6 أشخاص بشجار مسلح

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في الأنبار، يوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة خمسة آخرين جراء مشاجرة مسلحة في قضاء الكرمة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص في قضاء الكرمة، وتطورت إلى تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته".