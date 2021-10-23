سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأنبار.. مقتل شاب بعد اختطافه وسرقة ممتلكاته على يد داعش

Category: أمـن

Date: 2021-10-23T20:41:20+0000
الأنبار.. مقتل شاب بعد اختطافه وسرقة ممتلكاته على يد داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات محافظة الأنبار غربي العراق، يوم السبت، بمقتل مواطن على يد عناصر تنظيم داعش، بعد اختطافه وسرقة ممتلكاته في صحراء الأنبار. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثمان شاب لا يتجاوز الثلاثين من عمره، يدعى ( عمر الفهداوي )، من سكنة قضاء الرمادي مركز المحافظة، وذلك بعد اختطافه وسرقة ممتلكاته من قبل عناصر تنظيم داعش".

وبين المصدر، "بعد العثور على جثمان الضحية، تم التوجيه بنشر مفارز قوات الجيش بالمنطقة، بهدف العثور على الارهابيين وتأمين المنطقة". 

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحي تنظيم داعش في الأنبار، لا سيما المناطق الصحراوية القريبة من المدن الغربية.

related

مسلحو داعش يتسللون إلى منطقة غربي الأنبار

Date: 2021-03-12 20:52:49
مسلحو داعش يتسللون إلى منطقة غربي الأنبار

جريحان من الحشد في هجوم لداعش بالأنبار

Date: 2021-02-02 19:59:54
جريحان من الحشد في هجوم لداعش بالأنبار

سقوط 7 ضحايا ومصابين من الجيش في هجوم بالأنبار

Date: 2020-12-09 12:42:17
سقوط 7 ضحايا ومصابين من الجيش في هجوم بالأنبار

معلومات دقيقة تقود إلى "إرهابيين" اثنين من "ولاية الفرات"

Date: 2021-06-02 08:14:42
معلومات دقيقة تقود إلى "إرهابيين" اثنين من "ولاية الفرات"

شفق نيوز تنشر تفاصيل مثيرة عن "والي داعش" في العراق ومصير زوجاته الثلاث

Date: 2021-01-29 11:44:33
شفق نيوز تنشر تفاصيل مثيرة عن "والي داعش" في العراق ومصير زوجاته الثلاث

داعشي قتل مسؤولا محليا في الانبار يسرد تفاصيل الحادثة امام القضاء

Date: 2020-04-28 12:16:24
داعشي قتل مسؤولا محليا في الانبار يسرد تفاصيل الحادثة امام القضاء

"بإسناد امريكي".. انطلاق عملية عسكرية كبرى غربي العراق

Date: 2021-08-11 05:11:48
"بإسناد امريكي".. انطلاق عملية عسكرية كبرى غربي العراق

ضبط عجلة مفخخة ووثائق وعقود نكاح لداعش غرب الأنبار

Date: 2021-07-09 10:34:18
ضبط عجلة مفخخة ووثائق وعقود نكاح لداعش غرب الأنبار