الأنبار.. مقتل شاب بعد اختطافه وسرقة ممتلكاته على يد داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات محافظة الأنبار غربي العراق، يوم السبت، بمقتل مواطن على يد عناصر تنظيم داعش، بعد اختطافه وسرقة ممتلكاته في صحراء الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثمان شاب لا يتجاوز الثلاثين من عمره، يدعى ( عمر الفهداوي )، من سكنة قضاء الرمادي مركز المحافظة، وذلك بعد اختطافه وسرقة ممتلكاته من قبل عناصر تنظيم داعش".

وبين المصدر، "بعد العثور على جثمان الضحية، تم التوجيه بنشر مفارز قوات الجيش بالمنطقة، بهدف العثور على الارهابيين وتأمين المنطقة".

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحي تنظيم داعش في الأنبار، لا سيما المناطق الصحراوية القريبة من المدن الغربية.