الأنبار.. مصرع وإصابة 9 أفراد أمن جراء حادث مروّع

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمصرع وإصابة 9 أفراد أمن يوم الثلاثاء في حادث سير مروع بقضاء القائم غربي محافظة الانبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع على الطريق الرابط بين قضاء عنه وقضاء القائم، وتسبب بمصرع أربعة منتسبين ضمن قوات حرس الحدود اللواء الثاني، وإصابة خمسة آخرين".

وأضاف المصدر، أن "ثلاثة من المصابين بحالة جيدة، واما الاثنين الآخرين بحالة حرجة إثر جروح بليغة إصابتهم أثناء الحادث".

وقال شاهد عيان لوكالة شفق نيوز، إن المركبة التي كانت تقل الضحايا انقلبت أثناء اصطدامها بإحدى التلال، وذلك أثناء سير السائق عكس الاتجاه وبسرعة كبيرة وخطرة خصوصا على هذا الطريق الذي يتكون من اتجاه واحد.