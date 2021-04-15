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الأنبار.. مصرع امرأة و3 أطفال في حريق بمخيم للنازحين

Category: أمـن

Date: 2021-04-15T20:08:34+0000
الأنبار.. مصرع امرأة و3 أطفال في حريق بمخيم للنازحين

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني بمصرع امرأة وثلاثة أطفال، مساء الخميس، في حريق اندلع بمخيم للنازحين في محافظة الانبار غربي العراق.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "تمكنت من انقاذ طفلين مع انتشال جثة أمرأة وثلاثة اطفال بالتزامن مع عمليات السيطرة على حادث حريق اندلع داخل 6 كرفانات سكن واطئة الكلفة مخصصة للنازحين في مركز المحافظة الرمادي الكيلو 18".

وأضاف أن فرق الدفاع "طوقت الحريق وبذلت جهودا كبيرة لاحتواء الحادث والسيطرة على النيران ومنع توسعها الى الكرفانات المجاورة المشيد من الواح السندوچ بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات الدفاع المدني التي تحظر استخدام تلك المادة الخطرة نظرا لسرعة اشتعال وانتشار النار فيها".

وأشار البيان إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة احتراق موقد نفطي (چوله) في احد الكرفانات أثناء الطبخ مما اشعل الحريق بادئ الامر".

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