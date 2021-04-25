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الأنبار.. مشكلات عائلية تدفع شابة جامعية إلى الانتحار

Category: أمـن

Date: 2021-04-25T20:25:27+0000
الأنبار.. مشكلات عائلية تدفع شابة جامعية إلى الانتحار

شفق نيوز / أقدمت فتاة جامعية، لم تتجاوز العشرين عاما، يوم الأحد، على الانتحار بتناول كم هائل من الأدوية، بسبب مشكلات عائلية في محافظة الأنبار.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول في قيادة شرطة الأنبار، لوكالة شفق نيوز، أن "الضحية واحدة من طلبة المرحلة الأولى بجامعة الأنبار، ووالدتها مديرة إحدى مدارس مدينة الفلوجة".

وأضاف المصدر، أن "سبب انتحار الفتاة جاء نتيجة سوء الأوضاع الاجتماعية الذي تعاني منه بمنزلها"، مؤكدا في الوقت نفسه "نقل جثمانها إلى دائرة الطب العدلي".

وكانت مدينة الفلوجة قد شهدت الشهر الماضي، حالة انتحار تعود لشابة أيضا، ولذات السبب، حيث انتحرت نتيجة سوء الأوضاع الاجتماعية.

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