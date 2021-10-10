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الأنبار.. مشاجرة مع الجيش وإطلاق نار خلال احتفال أنصار الحلبوسي

Category: أمـن

Date: 2021-10-10T19:05:29+0000
الأنبار.. مشاجرة مع الجيش وإطلاق نار خلال احتفال أنصار الحلبوسي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، يوم الأحد، عن وقوع مشاجرة بين قوات الجيش، وأنصار المرشح هيبت الحلبوسي، بعد قيام الأخيرين بإطلاق العيارات النارية، احتفالاً بتسريبات، أفادت بتغلبه على منافسيه، ضمن دائرته الانتخابية.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد تسريبات من مكتب مفوضية الانتخابات في الأنبار، فور انتهاء التصويت العام للانتخابات البرلمانية المقبلة، أفادت بتغلب النائب في البرلمان العراقي المنحل، هيبت الحلبوسي، على باقي منافسيه ضمن الدائرة الثالثة، قام عدد من جماهير وأنصار الحلبوسي، بالخروج للاحتفال بذلك".

وأكد المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، بأن "جماهير الحلبوسي، وأثناء احتفالهم به، قاموا بإطلاق عيارات نارية في سماء منطقة الحلابسة التابعة لقضاء الفلوجة شرقي الأنبار، وهذا ما دفع قوات الجيش، بالتدخل لمنعهم من إطلاق العيارات، وهو ما تسبب بخلق حالة من الخوف في نفوس السكان، إلا أن امتناع المناصرين من إيقاف ذلك، تسبب بوقوع مشاجرة بين الطرفين".

من جهته، قال مدير شرطة قضاء الفلوجة، جمال الجميلي، بأن "خلافا نشب بين حمايات احد النواب وبين عناصر الجيش، وتم خلاله إطلاق النار في الهواء، وذلك بمنطقة الحلابسة".

وشدد الجميلي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على أن "أي شخص يطلق رصاصة واحدة، ولاي سبب كان، فسيتم محاسبته حساباً عسيراً وفق القانون، ويتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية بحقه".

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