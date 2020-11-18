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الأنبار.. مجهولون يغتالون منتسباً في المرور

Category: أمـن

Date: 2020-11-18T18:47:31+0000
الأنبار.. مجهولون يغتالون منتسباً في المرور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باقتحام مسلحين مجهولين يوم الأربعاء منزل منتسب في شرطة المرور واغتياله في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزل منتسب بشرطة مرور الأنبار يدعى أحمد خلف، وقاموا بحرق سيارته وقتله في منطقة ذراع دجلة في قضاء الكرمة (16 كم شرق مدينة الفلوجة)".

وأضاف أن "الهجوم هو الاول من نوعه منذ أسابيع، وأن الشرطة تحقق مع وجود شبهات بأن العمل ارهابي"، مبينا أن "التحقيق لا يزال قائما ولا يمكننا الحديث عن مشتبهين لحين انتهاء التحقيقات".

وتابع المصدر قائلا، "بسبب ما تعانيه منطقة ذراع دجلة من سوء في الخدمات، ولسوء الحظ لا توجد في المنطقة حتى كاميرا مراقبة واحدة تفيدنا في التحقيق".

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