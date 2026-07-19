الأنبار.. إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين بتهريب الأسلحة إلى سوريا

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني رفيع في الأنبار، مساء اليوم الأحد، بإلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين بعملية تهريب الأسلحة من العراق إلى سوريا التي تم إحباطها قبل أيام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجهود الاستخبارية بشأن كشف ملابسات تهريب الأسلحة من العراق إلى سوريا، أثمرت عن إلقاء القبض على المتهم الأول، صالح محمد صالح".

وأضاف: "كما تم إلقاء القبض على المتهم الثاني، هادي صلال الجابري"، مشيراً إلى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

وأكد أن الأجهزة الأمنية مستمرة بمتابعة بقية المتورطين في القضية، ضمن إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأمن الوطني.

وكانت السلطات السورية قد كشفت يوم الخميس عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ عبر منفذ التنف الحدودي مع العراق.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن كوادرها في منفذ التنف الحدودي ضبطت شحنةٍ كبيرةٍ من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة، كانت مخبأةً بإحكام داخل أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى مدينة بانياس.