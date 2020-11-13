الأنبار.. كاميرات "اضافية" في الفلوجة والقبض على "قيادي داعشي" بعملية نوعية

شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول بالشرطة العراقية في الأنبار، يوم الجمعة، بأن قيادة شرطة المحافظة، قامت بإصدار توجيهات إضافة أبراج مخصصة لكاميرات المراقبة. فيما تمكنت قوة أمنية من القاء القبض على إرهابي مطلوب في محافظة الأنبار.

وأبلغ المسؤول وكالة شفق نيوز؛ أن "قيادة الشرطة وجهت بإضافة 120 برجا مخصصاً لكاميرات المراقبة، إضافة للأبراج التي تم تنصيبها سابقا والبالغ عددها 65 برجا، على أن يتم تنصيبها في المباني الحكومية والشوارع والاماكن العامة ومداخل المدينة، وذلك بالتعاون مع ديوان محافظة الانبار".

وأضاف المسؤول، ان "هذه الكاميرات اثبتت نجاحا باهرا في الفلوجة، اذ ساهمت بكشف العديد من الجرائم وآخرها حادثة تفجير الدراجة الهوائية في شارع 40 وسط المدينة وذلك في الخامس من تشرين الأول الماضي، كما حدت هذه الآلية من السرقات وعمليات السطو".

ونوه المصدر إلى ان "الملف الأمني في الفلوجة اصبح بيد الشرطة المحلية وأفواج الطوارئ حصريا، واما قوات الجيش العراقي والحشد العشائري فقد تسلموا عملية مسك حدود المدينة"، مشيرا الى ان "هذه الخطوات تأتي للحفاظ على الاستقرار الأمني في الفلوجة خصوصاً بعد رفع حظر التجوال بشكل كلي عن المحافظة بعد أن دام لأكثر من 16 عاماً".

وفي السياق الأمني أيضا؛ ذكر بيان لقيادة عمليات الانبار ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه تم تنفيذ بعملية استباقية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار.

وأضاف البيان أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ للفرقة من إلقاء القبض على احد الارهابيين في منطقة البو علي الجاسم بالأنبار.

وأشار البيان إلى أن الملقى القبض عليه؛ هو مسؤول التسليح والعتاد لما يسمى بقاطع الجزيرة، لافتا إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب.