الأنبار.. قصف جوي يستهدف نقطة تفتيش ومقراً للحشد الشعبي (فيديو)

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في الأنبار، يوم الأربعاء، بتعرض نقطة تفتيش تابعة لفصيل كتائب حزب الله المنضوية بالحشد الشعبي في قضاء القائم غربي المحافظة لقصف جوي، عقب انسحاب قوات أمنية من الموقع.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القصف استهدف بشكل مباشر سيطرة الشهيد حيدر بعد انسحاب قوات من الجيش والشرطة منها"، مبيناً أن الضربة طالت مقر نقطة تفتيش تابعة لحزب الله في المنطقة.

وأضاف أن القصف أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص دون تسجيل حالات وفاة حتى الآن.

وفي حادث منفصل، أشار المصدر إلى أن قصفاً أميركياً استهدف أيضاً مقر عمليات الحشد الشعبي في مقر الفرقة السابعة بمحافظة الأنبار.