الأنبار.. فتح أكثر من 30 مقبرة جماعية لضحايا داعش في الصقلاوية

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن فريقاً من دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، بالتعاون مع القوات الأمنية والإدارة المحلية، باشر بفتح أكثر من 30 مقبرة جماعية في سهل "عكاز" بناحية الصقلاوية التابعة لمحافظة الأنبار، غربي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن هذه المقابر تضم رفات عشرات الضحايا ممن قضوا بيد عناصر تنظيم داعش، إبان سيطرته على مناطق واسعة داخل الأنبار بعد عام 2014.

وأضاف أن الفريق الفني المتخصص بدأ بسحب عينات من الرفات المستخرجة؛ لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) عليها في المختبرات المركزية، تمهيداً لتحديد هويات الضحايا وإعادتهم إلى ذويهم.