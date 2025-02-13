الأنبار.. إغلاق أحد أخطر منافذ المخدرات مع سوريا وتعزيز الأحزمة الأمنية

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، يوم الخميس، أن السلطات الأمنية نجحت في إغلاق أحد أخطر المنافذ الحدودية لتهريب المخدرات مع سوريا.

وقال الدليمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مكثفة لتعزيز الإجراءات الأمنية وإحكام السيطرة على الحدود"، مشيراً إلى أن "الأحزمة الأمنية أصبحت الآن أكثر قوة وتنظيماً لحماية المنطقة من التهديدات الأمنية المختلفة".

وأضاف أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان استقرار وأمن القضاء والمناطق المحيطة به".

يشار إلى أن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، قد كشفت يوم أمس الأربعاء، عن صدور أوامر قبض دوليّة بحق تجار المخدرات، وفيما أشارت إلى أنها استخدمت أساليب حديثة تمكنها من القبض على المتورطين بها خلال مدة 24 ساعة، أكدت أن العام الحالي سيكون أشد قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة.

وقال المتحدث باسم مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية الحقوقي حسين التميمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة الحالية ممثلةً بوزارة الداخلية رفعت مستوى التنسيق مع الدول العربية والأجنبية بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة وهنالك تنسيق عالي المستوى حاليا أسهم باسترداد العديد من المطلوبين بموجب مذكرات قبض صادرة عن القضاء العراقي".