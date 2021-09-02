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الأنبار.. ضبط مئات العبوات والألغام وأدوات التفجير

Category: أمـن

Date: 2021-09-02T16:12:34+0000
الأنبار.. ضبط مئات العبوات والألغام وأدوات التفجير

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، بضبط المئات من العبوات الناسفة والألغام وأدوات التفجير في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وفقا لمعلومات استخبارتية دقيقة، تمكنت مفارز قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشعبة استخبارات الفرقة العاشرة - مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- وبالتعاون مع قوات برية من فوج مغاوير القيادة الثالث وكتيبة استطلاع الفرقة من ضبط اكثر من ٣٥١ عبوة ولغم ووسيلة تفجير".

وأوضحت أن "المضبوطات تمثلت بالاتي: ١٥١ وسيلة تفجير ، و٩٧ عبوة ناسفة مختلفة ، و٦٨ صاعق تفجير، و٢٤ قطعة عتاد مختلفة، و١١ لغم ضد الدروع ضمن مناطق الشهابي بقضاء الكرمة والبو حياة في قضاء حديثة بالانبار".

وأشارت إلى أن "المواد من مخلفات داعش الارهابي"، مضيفة أن "المفارز الهندسية لقيادة عمليات الجزيرة والفرقة العاشرة تكفلت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

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