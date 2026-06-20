سقوط مسيّرة قرب مضيف الحلبوسي في الكرمة (فيديو)

شفق نيوز - الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بسقوط طائرة مسيّرة مجهولة المصدر في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، قرب مضيف زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، داخل أرض زراعية مجاورة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع ظهر اليوم، مشيراً إلى أن المسيّرة سقطت على بُعد نحو 100 متر من المضيف من الجهة الشرقية.

وأضاف أن الحادث تسبب باشتعال نيران في مساحات من القصب والأنهر القريبة، مبيناً أن فرق الدفاع المدني تدخلت فوراً وأخمدت الحريق بشكل كامل، دون تسجيل أي إصابات.

وأوضح المصدر أن القوات الأمنية باشرت موقع الحادث، وتمكنت من ضبط أجزاء الطائرة المسيّرة، فيما لم تُعرف طبيعة أو مصدر الطائرة حتى الآن.