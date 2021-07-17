الأنبار.. إسقاط طائرة تجسس واعتقال مطلوبين بينهم "إرهابي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار، اليوم السبت، بأن أحد أفواج طوارئ الشرطة في الفلوجة، تمكن من إسقاط طائرة "درون تجسسية"، مشيراً في ذات الوقت الى القبض على مطلوبين بينهم "ارهابي".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، وهو ضابط برتبة عقيد في شرطة الفلوجة، إنه "تم ملاحظة طائرة مسيرة تحلق في سماء إحدى احياء المدينة، وضمن قاطع مسؤولية فوج الطوارئ السادس، تم إطلاق النار عليها واسقاطها، وذلك بعد أن تم التأكد من عدم عائديتها إلى أي جهة".

واضاف، أنه "بعد إسقاطها، تم التأكد من أنها كانت طائرة درون وتصور مناطق قاطع مسؤولية الفوج السادس".

وتابع المصدر، بأن "معلومات استخبارية أفادت بقدوم احد الاشخاص من منطقة ابو غريب التابعة للعاصمة بغداد، والسكن بمنطقة الازركية التابعة لقضاء الفلوجة، دون موافقة أمنية".

وبين المصدر، بأن "بعد التحقيق معه وتدقيق هويته، تم التأكد من أنه احد المطلوبين إلى جهاز مكافحة الإرهاب، وتم تسليمه إلى الجهة ذات الطلب، والتي بدورها أكدت بأنه إبن أحد كبار الداعمين للإرهاب والمطلوبين لجهاز المخابرات ويقيم في تركيا".

وتابع المصدر، بأن "تم أيضا القبض على رجل وزوجته بعد ساعة ونصف من قيامهم بسرقة إحدى محال بيع الهواتف المحمولة في سوق النزيزة وسط الفلوجة، والهرب، وذلك بعد أن تم التأكد من قيامهم بالسرقة عبر متابعة كاميرات المراقبة لدى صاحب المحل".

وأردف المصدر، بأن "تم القبض على أحد المنتسبين لدى شرطة الأنبار، بعد مسكه بالجرم المشهود وهو يتعاطى المخدرات، وتم ضبط 55 حبة من نوع 01 بحوزته، وتم إحالته إلى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية".