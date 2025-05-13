الأنبار.. "داعش" يحرق خمس عجلات لرعاة أغنام في عمق صحراء

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء الرطبة غربي الأنبار، يوم الاثنين، عن قيام عناصر من تنظيم "داعش" بإحراق خمس عجلات مدنية مختلفة الأنواع تعود لرعاة أغنام، في منطقة صحراوية نائية تقع جنوب القضاء.

وقال عماد الريشاوي لوكالة شفق نيوز، إن "مجاميع من فلول داعش الإرهابي أقدمت خلال الساعات الماضية على إحراق خمس عجلات مدنية تعود لمواطنين من رعاة الأغنام في عمق صحراء الرطبة الجنوبية"، مبيناً أن "الهجوم وقع في منطقة بعيدة عن المراكز الأمنية، وتنتشر فيها خلايا متخفية للتنظيم تتحرك بين الفينة والأخرى".

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، لكن الأضرار المادية كانت جسيمة، خصوصاً أن العجلات تمثل مصدر رزق لأصحابها"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية تواصل عمليات التمشيط والرصد لتعقب منفذي الهجوم ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".

وأكد الريشاوي أن "الاعتداء يسلط الضوء على ضرورة تعزيز الانتشار الأمني وتكثيف الجهد الاستخباري في عمق الصحراء، لمنع عودة هذه العصابات التي تستغل المساحات المفتوحة لتنفيذ أعمالها الإجرامية".