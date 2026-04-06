الأنبار.. حظر تجوال في القائم بسبب نزاع عشائري أوقع 6 قتلى

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، ليل الاثنين- الثلاثاء، بمقتل وإصابة ستة أشخاص خلال نزاع عشائري مسلح في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن النزاع وقع بين عشيرتي البومحل والجغايفة، حيث تدخلت الأجهزة الأمنية للسيطرة عليه، وفرضت طوقاً أمنياً في مناطق الاشتباك.

وأضاف، أن السلطات الأمنية فرضت حظر تجوال شامل في مدينة القائم، يشمل جميع المواطنين، ويستمر حتى إشعار آخر، لضمان استعادة الاستقرار وفرض الأمن.