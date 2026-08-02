الأنبار.. إحالة ضابط شرطة للتحقيق بتهمة "التحرش" وإطلاق نار داخل سوق (فيديو)

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في الأنبار، يوم الأحد، بأن الجهات المختصة تلقت شكوى بحق ضابط في الشرطة ومرافق معه "تحرشا" بسيدة برفقة بناتها في أحد أسواق قضاء القائم، مشيراً إلى أن الأمر تطور إلى مشاجرة بعد تدخل أحد المارة ما دفع الضابط إلى إطلاق النار من سلاح كان يحمله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضابط تمت إحالته إلى التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأكد أن التحقيق لا يزال مستمراً، ولم تصدر حتى الآن نتائج رسمية أو قرارات قضائية.