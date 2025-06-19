الأنبار تنفي انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد

شفق نيوز/ نفى رئيس اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار سعد المحمدي، يوم الخميس، صحة الأنباء التي تحدثت عن انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق.

وقال المحمدي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد عارٍ عن الصحة"، مشدداً على أن "الوضع في القاعدة مستقر، ولا توجد أي تحركات تشير إلى نية انسحاب أو إعادة انتشار".

وأضاف أن "الجهات الأمنية تتابع بشكل مستمر الأوضاع داخل القاعدة، وأن أي تطورات تتم وفق تنسيق رسمي"، داعياً إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة".