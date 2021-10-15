الأنبار تنفي اعفاء مدير شرطة الفلوجة من منصبه

شفق نيوز/ نفت مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الجمعة، ما تداولته عدد من الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي، حول صدور أوامر بنقل مدير شرطة الفلوجة العميد جمال الجميلي، وتكليفه بمهام مدير شرطة الرمادي مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، اطلع على خبر تداول مؤخرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى إعفاء مدير شرطة الفلوجة العميد جمال صالح لطيف من منصبه كمدير لشرطة الفلوجة، نود أن نبين أن لا صحة ‏لهذا الخبر".

وأكد البيان، بأن مدير شرطة الفلوجة "مستمر في منصبه ومقيم من قبل قائد شرطة الأنبار الفريق اهادي رزيج كسار".

وطالبت المديرية، جميع الناشطين والمواطنين بـ"توخي الدقة عنده نشر أي خبر، وخلاف ذلك سوف يتعرض للمسأله القانونيه، كل من يقوم بنشر اخبار كاذبه تخص القوات الأمنية".