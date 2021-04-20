الأنبار تنشر قوات الأمن على طرق تمتد لعشرات الكيلومترات

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول في قيادة شرطة محافظة الانبار غربي العراق، يوم الثلاثاء، عن صدور أوامر وتوجيهات جديدة تفيد بضرورة انتشار قطعات الجيش الشرطة والحشد العشائري، على عدة طرق بينها الطريق الدولي السريع، بهدف حماية ارتال الدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، المناهض لتنظيم داعش في العراق.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز،، أن "توجيه الانتشار الأمني لم يكن يخص الطريق الدولي السريع فقط، بل شمل أيضا انتشار القوات الأمنية على طول نحو 180 كم، ويبدأ من منطقة ابو غريب وصولا إلى بلدة البغدادي حيث قاعدة عين الأسد الجوية، بالإضافة إلى مناطق متفرقة من صحراء الانبار، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية أفادت بتسلل عدد من عناصر تنظيم داعش من سوريا إلى الأراضي العراقية عبر ما يعرف بالكسرات الموجودة على الشريط الحدودي مع سوريا".

وأردف المصدر، بأن "المناطق المحيطة بقاعدة عين الأسد الجوية غرب الانبار، تشهد انتشارا أمنيا منذ أكثر من أسبوع من اليوم، بهدف مراقبة اي تحرك من شأنه الهجوم على القاعدة" مبينا بأن "اغلب الطرق المؤدية إلى القاعدة قد شهدت إغلاقا تاما منذ ذلك الحين، وإجراءات مشددة لتفتيش العجلات وحتى العناصر الأمنية العراقية قبل دخولهم إلى القاعدة"

وكان الطريق الدولي السريع في الأنبار قد شهد الأسبوعين الماضيين هجومين استهدفا قوافل الدعم اللوجيستي أحدها قرب الفلوجة والآخر في منطقة الكيلو 160 اسفرا عن اضرار مادية.