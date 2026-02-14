الأنبار.. تفاصيل جديدة عن أحد منفذي التفجير الانتحاري قبل أيام

شفق نيوز- الأنبار

كشف مصدر أمني، مساء اليوم السبت، عن معلومات جديدة لأحد "الانتحاريين" الذين فجروا أنفسهم الأسبوع الماضي في محافظة الأنبار بعد نصب كمين لهم من قبل قوات الأمن الوطني.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الانتحاري هو أحد أفراد عصابات داعش ضمن ولاية الأنبار، ويدعى علي خليل عباس هراط الفهداوي، ويكنى أبو حسين الفهداوي، واسم الأم (ب م ب)".

وأشار إلى أن "الإرهابي من مواليد 1992، وكان يعمل كاسباً، ويسكن حصيبة الشرقية قرب مخازن البطاطا في محافظة الأنبار".

وكان مصدر أمني أفاد لوكالة شفق نيوز في 6 شباط/ فبراير الجاري، بـ"تفجير ثلاثة إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة أنفسهم، خلال محاولة القبض عليهم خلال مداهمة منزلهم في منطقة الخصيم بقضاء القائم غربي محافظة الأنبار، ما أسفر عن إصابة مدير أفواج المهام التنفيذية لجهاز الأمن الوطني".

وفي الأنبار أيضاً، ذكر مصدر أمني في وقت سابق من الشهر المنصرم، أن قوات الأمن الوطني في مدينة الرمادي مركز المحافظة، أحبطت هجوماً إرهابياً بعد تفكيك حزام ناسف كان بحوزة انتحاري داخل مطعم "هيوا الكوردي" في منطقة الخمسة كيلو.

يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد استولى على محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وجزء من محافظتي ديالى وكركوك في حزيران/ يونيو 2014، وتمت استعادة هذه المناطق من التنظيم لاحقاً، وبنهاية عام 2017، أعلنت بغداد الانتصار على "داعش" باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق.