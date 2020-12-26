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الأنبار تعيد فتح سيطرة امنية "تختصر الطريق والوقت"

Category: أمـن

Date: 2020-12-26T09:27:07+0000
الأنبار تعيد فتح سيطرة امنية "تختصر الطريق والوقت"

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، يوم السبت، عن اعادة فتح سيطرة امنية لطريق استراتيجي "يختصر الطريق والوقت".

وقال الغنام في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "أصدرنا أوامرنا بفتح سيطرة  30  ذراع دجلة امام حركة العجلات كافة ولجميع البضائع في محافظة الانبار"، موضحاً أن "يوم غد الاحد سيكون موعداً لتنفيذ هذا القرار".

وأكد الغنام أن الامر جاء "لتذليل العقبات وتسهيل الحركة للساكنين ومن يرغب بزيارة الانبار، ودعماً لحركة الاعمار التي تشهدها المحافظة العزيزة وللفلاحين  في ناحية الخيرات والكرمة لكل الراغبين بدخول الانبار".

واضاف الغنام أن "هذا الاجراء سيختصر الطريق والوقت، بعد ان يخضع الجميع للتفتيش ويستثنى من ذلك البضائع التي تتطلب موافقة العمليات المشتركة"، موضحا أن تلك البضائع   يكون دخولها حصرا من سيطرة الصقور".

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