الأنبار تعلن اعتقال مجموعة "إرهابية" بالتعاون مع اسايش اربيل

شفق نيوز/ عقد قائد شرطة محافظة الانبار هادي رزيج كسار، يوم الثلاثاء، مؤتمرا أمنياً، بحضور عدد من القادة الأمنيين في المحافظة، وتم خلاله التطرق للخطة الأمنية المعدة لشهر رمضان، بالإضافة إلى عمليات القبض على "الإرهابيين" والمزورين في الانبار.

وقال كسار، خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عقد المؤتمر يأتي بهدف استكمال الخطة المعدة من قبل قيادة شرطة محافظة الانبار، وبالتنسيق مع الوكالات الأمنية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الأمني في ظل شهر رمضان المبارك، فضلا على تنفيذ مقررات خلية أزمة كورونا، الفرعية والرئيسية والتي تفيد بمنع التجمعات وارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات التي من شأنها عدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين".

وأضاف أن "قيادة الشرطة في الانبار بحاجة إلى تعاون المواطن مع كافة صنوف الأجهزة الأمنية، بهدف الإخبار عن شيء مخالف للقانون وما له مساس بالجريمة، والإبلاغ عن الدخلاء والغرباء، بهدف التحقيق معهم والقبض على المطلوبين والمتهمين، والحفاظ على أمن مدن المحافظة"

وأكد كسار، بأن "شرطة الانبار تنفذ عمليات استباقية كبيرة، حيث تم يوم أمس الاطلاع على عملية القاء القبض على مجموعة إرهابية مكونة من سبعة متهمين، قد نفذوا عمليات قتل وتهجير بحق سكان محافظة الانبار وأجهزتها الأمنية، وكانوا يحاولون تنفيذ عمليات أخرى خلال شهر رمضان المبارك، لكن تم إلقاء القبض عليهم في إقليم كوردستان بالتعاون مع اسايش اربيل".

وردا على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز، بخصوص ملاحقة المزورين والقبض عليهم، قال كسار، إن "جريمة التزوير وفق قانون العقوبات العراقي هي من اختصاص قوات الشرطة، وهي تحتاج إلى أدلة ووثائق من أجل الإطاحة بالمزورين، إذ تم يوم أمس الاثنين تسجيل اعترافات شبكة من المزورين، تم القبض عليهم في مناطق الصوفية والبو غانم التابعة لقضاء الرمادي مركز المحافظة"

وتابع كسار، بالقول "الشبكة التي تم الإطاحة بها تسمى بالدولة العميقة المزورة وبالفعل تم ضبط 331 ختما بحوزتهم، وتخص كل الوحدات سواء كانت إدارية أو مدنية او مؤسسات التعويضات والشهداء ودوائر الدولة كافة من ضمنها قرارات القضاء وحتى المحافظ، بالإضافة إلى لوحات مرورية مزورة ومستمسكات مزورة، وهذه العمليات هي شأنها قطع يد المزورين بالكامل في عموم محافظة الانبار".