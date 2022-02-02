الأنبار تصدر قراراً جديداً بشأن حظر التجوال

شفق نيوز / أكد قائد عمليات الأنبار، غربي العراق، الفريق الركن نومان الزوبعي، يوم الأربعاء، تقليص ساعات حظر التجوال داخل مدن المحافظة.

وقال الزوبعي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستتباب الأمني الذي تشهده مدن الأنبار، دفع نحو تقليص ساعات حظر التجوال في عموم مدن المحافظة"، لافتاً إلى أن "ساعات حظر التجوال، ستكون من الآن فصاعداً، من الساعة الثانية ( 2:00 ) صباحاً، إلى الساعة الخامسة ( 5:00 ) صباحاً، مع توجيه العناصر الأمنية بضرورة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر من أي خطر ممكن".

ويشار، إلى أن قرار حظر التجوال الأمني ، كان ينفذ من الساعة 12:00 صباحاً ، وحتى 5:00 صباحاً.

وكان محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، قد رأس في وقت سابق، اجتماعا بقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، ناقشوا فيه آخر المستجدات الأمنية، وخرجوا بعدد من التوصيات المهمة، وكان ابرزها، ادامة زخم المعارك، وملاحقة عناصر الإرهاب في عمق الصحراء الغربية، وتأمين الحدود المحاذية لدول الجوار وتجهيزها بتقنيات مراقبة متطورة، ورفع الكتل الكونكريتية والحواجز الامنية التي تعيق تنفيذ المشاريع الخدمية، وتقليص ساعات حظر التجوال في عموم مناطق المحافظة.