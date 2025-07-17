الأنبار تراقب عن كثب تطورات سوريا الأمنية وتؤكد: لا تأثير مباشر لغاية الآن

شفق نيوز- الأنبار

أكد عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، يوم الخميس، أن حكومة المحافظة تراقب عن كثب التطورات الأمنية في سوريا، رافعة مستوى الجهوزية لأي طارئ، موضحاً أنه حتى اللحظة لا يوجد أي تأثير مباشر لتلك التطورات.

وقال الكبيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق حكومةً وشعباً يراقب بقلق الأحداث الجارية داخل الجمهورية العربية السورية، ويؤكد موقفه الثابت الداعم لوحدة الأراضي السورية، ويدين في الوقت ذاته أي اعتداء أو محاولة تقسيمها".

وأضاف، أن "تداعيات أي حرب جديدة في سوريا قد تؤثر على المنطقة بأسرها، بما فيها العراق"، مشيرًا إلى أن "حكومة الأنبار تتابع التطورات عن كثب، وقد رفعت مستوى الجهوزية الأمنية على الحدود مع سوريا إلى أقصى درجاتها تحسّبًا لأي طارئ".

وأوضح الكبيسي أن "الحرب قد تنعكس سلباً على حركة التبادل التجاري بين العراق وسوريا، خصوصًا عبر المعابر الحدودية في غرب الأنبار"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه "حتى اللحظة لا يوجد أي تأثير مباشر للأحداث الأخيرة داخل حدود المحافظة".

ولفت، إلى أن "تداعيات الحرب السورية منذ 2011 كانت لها آثار سلبية واضحة على الوضع الاقتصادي في الأنبار والعراق عموماً".

من جانبه، قال الناشط المدني محمد الدليمي لشفق نيوز إن "القلق الشعبي في مدن الأنبار الحدودية مثل القائم والرطبة لا ينبع فقط من التطورات الميدانية في سوريا، بل من احتمال تكرار سيناريوهات سابقة شهدت تسللات مسلحة ونزوح جماعي أدى إلى خلخلة الوضع الأمني والاقتصادي داخل المحافظة".

وأضاف: "نحن نطالب الحكومة المركزية وقيادة العمليات المشتركة بتكثيف الجهود الاستخبارية، وتعزيز نقاط المراقبة على الحدود، ووضع خطة استباقية للتعامل مع أي طارئ".

وأكد الدليمي على "أهمية التنسيق مع العشائر في المناطق الحدودية، فهي خط الدفاع الأول، ويجب إشراكها في الجهد الأمني لضمان عدم استغلال أي ثغرة قد تؤثر على استقرار الأنبار مجددًا".

وقُتل أكثر من 350 شخصا منذ اندلاع أعمال العنف الطائفية في السويداء جنوبي سوريا والتي استمرت لنحو 90 ساعة، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس الأربعاء، بينما أعلنت دمشق بدء انسحاب قواتها من المحافظة إثر دعوة أمريكية بهذا المعنى وغارات إسرائيلية عنيفة.

وشن الجيش الإسرائيلي أمس غارات عنيفة على أهداف عسكرية وأمنية في دمشق والسويداء ودرعا، وسط أنباء عن قتله قيادات وعناصر أمنية، إضافة إلى مدنيين والعديد من الإصابات.

واتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، إسرائيل بخلق الفتن داخل سوريا، مشدداً على أن بلاده لن تكون مكاناً لخلق الفوضى وأنه ستتم مواجهة تلك الفوضى بالوحدة، على حد قوله.