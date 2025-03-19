الأنبار.. تدمير مقر رئيس لإنطلاق عمليات "داعش"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، يوم الأربعاء، بتدمير وكر لتنظيم "داعش" في قضاء راوة، كان يعد منطلقا للعمليات الإرهابية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من الجيش وحشد الأنبار وضابط استخبارات حشد الأنبار، تمكنت من دك وكر لتنظيم داعش في منطقة سحول راوة على بعد 30 كم عن مركز المدينة".

وأضاف أن "القوة استولت على محتويات الوكر وقامت بتفجيره"، مبينا أن "الوكر كان يُعد مقراً رئيسياً وشرياناً لانطلاق العمليات الإرهابية في صحراء الأنبار، حيث يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية والدعم اللوجستي، بما في ذلك الوقود والأدوية".