الأنبار.. أب يقتل ابنته ويدفنها داخل غرفة في منزله

شفق نيوز/ كشفت شرطة محافظة الأنبار، يوم السبت، تفاصيل جريمة قتل فتاة من قبل والدها ودفنها داخل داره في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تسجيل بلاغ عن فقدان فتاة في منطقة زنگوره (القطنية) من قبل ذويها، حيث طلبت والدة الفتاة الشكوى ضد ولدها والمتهم الثاني ابن بنتها، ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات وأثناء تفتيش دار المتهم تم العثور على جثة المجنى عليها مقتولة ومدفونة في غرفة صغيرة عبارة عن مخزن خارج دار المتهم".

ولفتت إلى أنه، "تم تشكيل فريق عمل من ضباط التحقيق من شعبة إجرام الرمادي، ومركز شرطة زنگوره لكشف ملابسات الحادث وجمع ما له مساس بالجريمة لمعرفة الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".